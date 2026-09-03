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Anne adaylarına ülke çapında destek: bin 774 gebe okulu ve dijital rehber

Bakan Kemal Memişoğlu, 81 ilde bin 774 Gebe Okulu ve 'Annelik Yolculuğu' uygulamasıyla 1 milyon 117 bin anne adayına ulaşıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Anne adaylarına ülke çapında destek: bin 774 gebe okulu ve dijital rehber

Gebe okulları kapsamı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya paylaşımında "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" notuyla yürütülen çalışmaları paylaştı. Bakan, programın hedefinin ebeveynleri bilgilendirmek ve desteklemek olduğunu vurguladı.

Memişoğlu paylaşımında, "Bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde bin 774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda ebe ve sağlık profesyonellerinin bir arada çalıştığı çok disiplinli yaklaşıma dikkat çekildi; hizmetin temel unsurları arasında eğitim, fiziksel hazırlık, psikolojik destek ve beslenme rehberliği yer alıyor.

Sayılar ve dijital destek:

Paylaşıma göre bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayına ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle birlikte bütüncül destek sağlandı.

Ayrıca Bakan, mobil rehber olarak 'Annelik Yolculuğu' uygulamasına da işaret ederek uygulamanın 260 bini aşkın aktif kullanıcıya rehberlik ettiğini belirtti.

Çağrı ve teşekkür:

Memişoğlu, tüm anne-baba adaylarını Gebe Okullarına davet etti ve sürece katkı veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek: "Bu süreçte emeğini ve sevgisini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Yetkililer, programın eğitim ve destek hizmetlerini sürdürmeyi hedeflediğini ve ailelere erişimin devam edeceğini ifade etti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ‘SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI NESİL’ NOTUYLA...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ‘SAĞLIKLI ANNE, SAĞLIKLI NESİL’ NOTUYLA PAYLAŞIMDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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