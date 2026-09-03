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Tağşişli zeytinyağlarının internet fiyatı hakiki ürünü geride bıraktı

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, internetten satılan tağşişli zeytinyağlarının toptan hakiki yağ fiyatlarını aştığını söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Emre Koç

Tağşişli zeytinyağlarının internet fiyatı hakiki ürünü geride bıraktı

Tağşişli zeytinyağlarının internet fiyatı hakiki ürünü geride bıraktı

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, yapılan piyasa araştırmalarında internet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarında dikkat çekici bir fiyat artışı tespit ettiklerini açıkladı. Diker, sahte veya tağşişli ürünlerin sanal ortamlarda bile hakiki zeytinyağının toptan fiyatlarının üzerine çıktığına vurgu yaptı.

Başkan Diker, üreticiden çıkan hakiki zeytinyağının toptan satış fiyatının 240 liradan başladığını, buna karşın tağşişli ve sahte ürünlerin internet ortamında 300 TLnin üzerinde satışa sunulduğunu belirtti. Bu durumun hem tüketiciyi yanıltabileceğini hem de gerçek üreticilerin gelirine zarar verebileceğini ifade etti.

Sanal satışlarda fiyat artışı:

Diker, yeni sezon öncesinde sahte ve tağşişli zeytinyağı satışlarının arttığına dikkat çekti. Yapılan araştırmalarda fiyatların sadece indirim veya kampanya görünümüyle değil, içeriği belirsiz ürünlerle yükseldiği gözlemlendi. Başkan, tüketicilerin yalnızca fiyat kriterine göre hareket etmemesi gerektiğini, ürünün kaynağına ve üreticisine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüketici sağlığı ve üretici haklarının korunması:

Diker, sahte ve tağşişli ürünlerin tüketici sağlığını tehdit ettiğini ve gerçek üreticilerin emeğine zarar verdiğini vurguladı. Denetimlerin artırılmasının önemine işaret eden Edremit Ziraat Odası Başkanı, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasının ve güvenilir kaynaklardan alışverişin tercih edilmesinin altını çizdi.

Yeni hasat sezonu öncesinde üreticilerin büyük emek harcadığını hatırlatan Diker, hakiki zeytinyağının korunmasının hem üretici hem de tüketici açısından hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

EDREMİT ZİRAAT ODASI BAŞKANI ALİ YILMAZ DİKER

EDREMİT ZİRAAT ODASI BAŞKANI ALİ YILMAZ DİKER

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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