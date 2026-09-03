Erzincan'da ilkokul müdürleriyle yeni dönem hazırlıkları masaya yatırıldı

Erzincan'da ilkokul müdürleriyle değerlendirme toplantısı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilkokul müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, yeni dönem öncesi okulların hazırlık süreçlerini ve eğitim faaliyetlerini gözden geçirmek üzere düzenlendi.

katılımcılar ve yönetim:

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlık etti. Çalışmada, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Çimen ile kentte görev yapan ilkokul müdürleri yer aldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda, okulların açılış hazırlıkları, eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülecek çalışmalar ele alındı. Ayrıca öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla atılması planlanan adımlar değerlendirildi ve okul müdürlerinin görüş ile önerileri alındı.

Toplantı sonunda Hacı Ömer Kartal, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunarak, okul müdürlerine çalışmalarında başarılar diledi.

ERZİNCAN'DA İLKOKUL MÜDÜRLERİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPLANTISI YAPILDI