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Tağşişli zeytinyağı internette gerçek yağı geçti, Diker uyardı

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, internet satışlarında tağşişli yağların gerçek zeytinyağı fiyatlarını aştığını belirterek tüketicileri uyardı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tağşişli zeytinyağı internette gerçek yağı geçti, Diker uyardı

Edremit Ziraat Odası Başkanı'ndan tüketici uyarısı

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, yeni hasat öncesinde piyasada artış gösteren sahte ve tağşişli zeytinyağı satışlarına dikkat çekti. Diker, yapılan piyasa araştırmalarında internet ortamında satılan tağşişli (sahte ve karışım) ürünlerin fiyatlarının bile üreticiden çıkan hakiki zeytinyağının toptan fiyatlarını aştığını söyledi.

Piyasa araştırması ve fiyat farkı:

Diker'in aktardığı verilere göre toptan satış fiyatı 240 liradan başlayan gerçek zeytinyağının yanında, sanal platformlarda aynı kategoride görülen tağşişli yağlar zaman zaman 300 Türk Lirasınin üzerine çıkıyor. Başkan, bu durumun hem tüketici algısını hem de fiyat istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Tüketici sağlığı ve üretici hakları:

Diker, yalnızca fiyat kriterine göre hareket etmenin riskli olduğunu belirterek tüketicilere ürünün kaynağına, üreticisine ve güvenilir satıcı belgelerine önem verilmesi çağrısında bulundu. Sahte ve karışım ürünlerin hem tüketici sağlığını tehdit ettiğini hem de emek harcayan gerçek üreticilerin gelirlerini zayıflattığını ifade etti.

Başkan, denetimlerin artırılmasının önemine dikkat çekti ve bilinçli alışverişin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni hasat öncesinde üreticilerin ciddi emek harcadığını hatırlatan Diker, gerçek zeytinyağının korunmasının hem üretici hem de tüketici açısından kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Diker, internet üzerinden alışveriş yaparken ambalaj, üretici bilgisi ve güvenilirlik araştırılmadan hareket edilmemesi gerektiğini yineledi ve yetkililerden etkin denetim talep etti.

Ziraat Odası Başkanı Diker: &quot;Tağşişli zeytinyağı fiyatları hakiki zeytinyağını geçti&quot;

Ziraat Odası Başkanı Diker: "Tağşişli zeytinyağı fiyatları hakiki zeytinyağını geçti"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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