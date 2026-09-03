Erciyes Üniversitesi'nden ileri aşı ve biyoteknoloji merkezi yatırımı

Erciyes Üniversitesi aşı ve biyoteknolojide kapsamlı bir merkez kuruyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), TURKOVAC ile elde ettiği deneyimi genişletmek amacıyla yeni bir araştırma ve üretim merkezi inşa ediyor. Yaklaşık 750 milyon TL tutarındaki yatırımın odağında aşı geliştirme, monoklonal antikor çalışmaları ve ileri biyoteknolojik ürünlerin pilot ölçekte üretimi bulunuyor. Merkez, üniversiteler arasında Türkiye'de bir ilk olacak şekilde BSL-3 ve GMP altyapısına sahip olacak.

merkezin teknik özellikleri:

İnşaatı süren Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin iç mekân çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması, bunu takiben gerekli makine ve üretim ekipmanlarının devreye alınması planlanıyor. Merkez, yalnızca aşı geliştirme süreçlerine değil; aynı zamanda monoklonal antikor üretimi ve ileri biyoteknolojik ürünlerin araştırma ve geliştirme süreçlerine hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bu altyapı, pilot üretim kapasitesi sayesinde akademik çalışmaları endüstriyel uygulamalara yakınlaştırmayı hedefliyor.

hedefler, yönetim ve destek:

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Altun, TURKOVAC'ın üniversitenin aşı alanındaki tecrübesini ortaya koyan öncü çalışmalardan biri olduğunu belirterek, yeni merkezin bu birikimi ileri taşıyacağını vurguladı. Rektörün ifadeleri arasında yer alan, "Tamamlandığında yalnızca Kayseri’ye değil, ülkemize ve insanlığa aşı ve biyoteknoloji alanındaki araştırmalarla önemli katkılar sağlayacak çok güçlü bir altyapıya sahip olacağız" sözü projenin hedefini özetliyor.

Projeye sağlanan destek nedeniyle Rektör Altun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve enstitüleşme sürecine katkılarından ötürü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti. Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise merkezin tamamlandığında hem Erciyes Üniversitesi'ne hem de Türkiye'ye ve uluslararası araştırmalara hizmet eden bir mükemmeliyet merkezi haline geleceğini belirtti.

ERÜ, TURKOVAC ile elde ettiği bilimsel kazanımı bu yeni yatırımla araştırmadan üretime, akademik çalışmadan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye uzanan daha güçlü bir ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyor. Kurulacak BSL-3 ve GMP donanımlı merkez, üniversiteler düzeyinde Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyarak bölgesel ve ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi hedefliyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN(SOLDAN İKİNCİ), YAPIMI DEVAM EDEN AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.