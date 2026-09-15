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Antakya'da 24 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı ve tutuklandı

Hatay polisi, Antakya'da 6 dosyada toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'yi yakalayıp adli makamlara sevk etti; şahıs tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da 24 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı ve tutuklandı

olayın özeti:

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Yapılan incelemede şahsın "İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyet kayıtlarına göre M.S.’nin söz konusu suçlardan 3 ayrı dosya kapsamında "İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve 3 ayrı dosya kapsamında "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarına ilişkin kayıtları bulunuyor; bu davalar nedeniyle şahıs hakkında toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası var.

yakalama ve adli süreç:

Antakya'da düzenlenen operasyonel çalışma sonucunda M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanan M.S., çıkarıldığı yargı mercilerince verilen karar sonrası resmi prosedürlerle cezaevine teslim edildi.

emniyetin çalışması:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Soruşturma kapsamında tespit edilen dosya sayıları ve ceza süreleri ilgili kayıtlara geçirildi.

ANTAKYA’DA 24 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN M.S.’NİN YAKALANMASINA İLİŞKİN...

ANTAKYA’DA 24 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN M.S.’NİN YAKALANMASINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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