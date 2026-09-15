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Su kıyısında dörtlü buluşma: Adilcevaz’da damalı su yılanlarının toplu çiftleşmesi

Adilcevaz'da İHA muhabiri tarafından kaydedilen dört damalı su yılanının toplu çiftleşme görüntüleri, uzmanlara göre doğal ve zararsız bir üreme davranışı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Su kıyısında dörtlü buluşma: Adilcevaz’da damalı su yılanlarının toplu çiftleşmesi

Adilcevaz'da yılanların toplu hareketliliği:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir grup, su kenarında birbirlerine sarılmış halde hareket eden 4 yılan fark etti. Görüntüler, İHA muhabiri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; ekip yılanlara yaklaşmadı ve anları uzaktan belgelendirdi.

Görüntülerin kaydedilişi:

Videoda damalı su yılanlarının birbirlerine dolanarak ve kıvrılarak hareket ettiği, zaman zaman ayrılmaya çalışıp sonra yeniden bir araya geldikleri görülüyor. Bir süre sonra yılanlar birbirlerinden ayrılarak farklı yönlere doğru uzaklaştı; olayda herhangi bir saldırganlık belirtisi gözlemlenmedi.

Uzmanların değerlendirmesi:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfi Yıldız ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, görüntülerdeki türün Natrix tesellata olduğunu ve yarı zehirli ama ısırgan veya saldırgan bir tür olmadığını belirtti.

Yıldız ve Satar şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Damalı su yılanlarında (Natrix tesellata) gözlemlenen toplu çiftleşme davranışı; türün üreme başarısını ve genetik çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, ekolojik açıdan tamamen doğal ve sağlıklı bir üreme stratejisidir. Bir dişi yılanın salgıladığı feromonların (koku kimyasallarının) etkisiyle çok sayıda erkeğin aynı anda dişi çevresinde toplanarak oluşturduğu ve 'çiftleşme yumağı' olarak adlandırılan bu toplu hareketlilik, kesinlikle bir saldırganlık ya da popülasyon patlaması göstergesi olmayıp, sulak alan ekosistemlerinin dengesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.'

Görüntüler, bölgedeki sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine işaret ederken, uzmanlar benzer durumlarda yılanlara yaklaşılmaması ve doğal davranışların gözlemlenerek belgelendirilmesinin en doğru yaklaşım olduğunu vurguladı.

BİTLİS&#039;İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE DAMALI SU YILANLARININ TOPLU ÇİFTLEŞMESİ İHLAS HABER AJANSI (İHA)...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE DAMALI SU YILANLARININ TOPLU ÇİFTLEŞMESİ İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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