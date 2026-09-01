Antakya'da metruk binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'da metruk binada yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Dutdibi Mahallesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve ilerleyiş:

Olay yerine giden itfaiye ekipleri ile diğer birimler, yangının çevreye sıçramasını önlemek için hızlı davranarak alevleri büyümeden söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi, hasarın sınırlı kalmasını sağladı.

Soğutma çalışmaları ve sonrası:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer, olay yerindeki güvenlik ve tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

ANTAKYA’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.