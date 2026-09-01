Ceyhan'da çok adresli operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 4 kişi gözaltında

Operasyonun detayları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde "ruhsatsız silah bulundurulması ve kullanılmasının önlenmesi" amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda kapsamlı aramalar yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçen malzemeler, delil niteliğinde değerlendirildi.

gözaltılar ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 4 RUHSATSIZ TABANCA VE 1 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.