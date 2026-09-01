Çarıklı Mahallesi'nde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın seyrine dair bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Olayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışma yürütülüyor.

SUR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI.