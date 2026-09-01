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Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ile Pezeşkiyan'ın maden suyu esprisi

ŞİÖ zirvesi için Bişkek'te buluşan İlham Aliyev ile Mesud Pezeşkiyan, İstisu maden suyu üzerinden gelişen esprili diyalogla salonda kahkahaya sebep oldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ile Pezeşkiyan'ın maden suyu esprisi

Bişkek görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşme boyunca iki lider arasında samimi ve esprili bir atmosfer oluştu; sohbet sırasında Azerbaycan Türkçesi kullanıldı.

Maden suyuyla başlayan espri:

Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyip "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" diyerek kendi ülkesinin suyunu denemesini tavsiye etti. Pezeşkiyan ise "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.

Ardından Aliyev, önündeki Karabağ menşeli maden suyunu işaret ederek Azerbaycan Türkçesiyle "Burada İstisu var. Ben kendim getirdim" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan'ın tebessümle söylediği "Sen kendine getirmişsin, bize getirmemişsin" yanıtı salonda bulunan diplomatları ve heyet üyelerini kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada yankı buldu:

Görüşmede yaşanan bu renkli anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak geniş ilgi topladı. Diplomatik protokol çerçevesindeki bu esprili diyalog, iki lider arasındaki samimi iletişimin küçük ama dikkat çekici bir örneği olarak öne çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmesinde maden...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmesinde maden suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog, salonda gülüşmelere sebep oldu.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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