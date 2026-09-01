Antalya adli yılı hak ve güven önceliğiyle açıldı

Antalya adli yılı törenle başladı

Antalya Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni, adalete erişim ve yargıya duyulan güven vurgusuyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan, yeni adli yılın sadece bir çalışma dönemi değil, aynı zamanda adalet hizmetinin güçlendirilmesi ve halkın adalete güveninin pekiştirilmesi süreci olduğunu belirtti.

adaletin vatandaşla kurduğu güven ilişkisi:

Konuşmasında Kocaman, vatandaşların adliyeye geldiklerinde aradıkları şeyin yalnızca bir karar olmadığını; aynı zamanda hakkının korunacağına, dinleneceğine ve adil değerlendirileceğine dair bir güven olduğunu söyledi. Bu güveni korumanın yargının en önemli sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kocaman, yargı kurumlarının hukuk üstünlüğünü koruma ve adaletin doğru, tarafsız ve hakkaniyetli şekilde gerçekleşmesine katkı sağlama amacını paylaştığını aktardı.

Kocaman ayrıca insan odaklı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti: "Her dosyanın arkasında bir insan, bir aile, bir mağduriyet ve çoğu zaman çok değerli bir hayat karşımıza çıkmaktadır." Bu nedenle yargı hizmetlerinde teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu imkanların etkin kullanılmasının yanı sıra insan unsurunun ön planda tutulması gerektiğini söyledi. Hedeflerinin hızlı, etkin, erişilebilir, güvenilir ve hakkaniyetli bir adalet sunmak olduğunu belirtti ve Antalya gibi dinamik bir şehirde bu hizmetin yürütülmesinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini kaydetti.

yargı bağımsızlığı ve adaletin ruhu:

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan, adaletin yalnızca yasa metinlerinde veya binaların görkeminde yaşamadığını; adaletin, bir kişinin adliye kapısından içeri girerken duyduğu güvende ve çıkarken hissettiği huzurda bulunduğunu ifade etti. "Hukuk bir biçimdir ama adalet onun ruhudur" diyen Arslan, ruhu olmayan biçimin soğuk bir bürokrasiden ibaret kalacağını söyledi.

Arslan, yargı mensuplarının bürokratik bir çarkın dişleri olmadığını; hakim, savcı, avukat, adli personel ve diğer unsurların vicdan, tarafsızlık ve liyakatle adalete ruh verdiğini vurguladı. Bu ulvi amacın olmazsa olmazlarının ise yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu belirtti.

uygulama ve etkinlik hedefleri:

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına dönük yürütülen çalışmalara değinen Arslan, Anayasa, kanunlar ve uluslararası normlar çerçevesinde makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve alternatif çözüm yollarıyla uyuşmazlıkların mahkeme önüne gelmeden çözülmesine öncelik verildiğini söyledi. Konuşmasında, görev bilincinin önemine işaret ederek, "Geciken adalet, adaletsizliktir" prensibiyle hizmet verilmesinin altını çizdi.

Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan'ın yanı sıra Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Yetkililer, yeni adli yılda birlik, dayanışma ve karşılıklı saygı içinde çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunma kararlılığını yineledi. Tören, yargı kurumlarının toplumla kurduğu güven bağını güçlendirme ve adaletin her vatandaşa eşit şekilde ulaşmasını sağlama hedefiyle sona erdi.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH KOCAMAN