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Arama çalışmaları üçüncü güne taşındı: Girne açıklarında kayıp 20 kişi için seferberlik

Girne açıklarında batan yolcu gemisi sonrası kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları 3. günde sürüyor; SAT komandoları da sahada.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arama çalışmaları üçüncü güne taşındı: Girne açıklarında kayıp 20 kişi için seferberlik

Girne açıklarında arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında pazar günü meydana gelen deniz faciasında kayıp 20 kişiye ulaşmak için başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Operasyona katılan ekipler, deniz ve havadan yürütülen yoğun tarama faaliyetleriyle kayıp kişilere ulaşmayı hedefliyor.

Deniz ve hava ekiplerinin operasyonu:

Arama çalışmalarında şu ana kadar 15 gemi, havada 8 helikopter ve insansız hava araçları görev yapıyor. Bölgeye katılacak ek bir arama gemisiyle denizaltı arama faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor. Bugün Türkiye’den gelen Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile kara ekiplerinin de operasyona katılması, su altı aramalarına doğrudan destek sağlayacak.

SAT komandoları ve dalgıç ekiplerinin gemiyle birlikte suyun altındaki arama çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, deniz altı taramalarının derinlik ve akıntı koşullarına göre şekilleneceğini belirtiyor.

Kıyı taraması ve adli süreç:

Deniz ve havadan yürütülen faaliyetlerin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü ekipleri Girne’nin doğu ve batı kıyılarında kara araması yapıyor. Kayıp kişilerin deniz akıntıları nedeniyle kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı sahil şeridinde taramalar kesintisiz sürüyor.

Komodo tipi yolcu gemisinde bulunan toplam 267 kişiden 237’si sağ kurtarılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı. Facianın ardından yürütülen soruşturmada geminin kaptanı ile aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu toplam 9 çalışan gözaltına alındı ve dün mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında soruşturmanın devam etmesi gerekçesiyle 3 gün tutukluluk kararı verildi. Ayrıca geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp 20...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp 20 kişiye ulaşılması için başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları 3’üncü gününde de kesintisiz sürerken, Türkiye’den gelen Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile kara ekipleri de çalışmalara katılıyor.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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