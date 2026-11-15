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Antakya'da tabela ile gülümseten esnafın küçük hatırlatıcısı

Antakya'da esnaf Gökhan İnce, deprem sonrası insanlara moral vermek için dükkan girişine 'Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz' tabelası astı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Antakya'da tabela ile gülümseten esnafın küçük hatırlatıcısı

esnafın tabelası gündem oldu:

Hatay'ın Antakya ilçesinde ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaf Gökhan İnce, deprem sonrası kentteki gerginliğe karşı iş yerinin girişine astığı esprili tabela ile dikkat çekiyor. Tabelada yer alan 'Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz' yazısı, geçenlerden ve müşterilerden olumlu tepkiler alıyor.

6 Şubat depremlerinde işyeri yıkılan İnce, yaklaşık 32 yıldır sektörde çalıştığını ve insanların morali için küçük bir jest yapmak istediğini söylüyor. Tabela, hem dükkana gelenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor hem de caddeden geçenlerin ilgisini çekiyor.

tabela ve geçmişi:

İnce, tabelanın aslında 2020 yılında eski çarşıdaki dükkanında kullanmaya başladığı bir yazı olduğunu, iş yerleri yıkılınca tabelayı yeni yerine taşıdığını belirtiyor. Amacının kimseyi kırmak değil, ortamı yumuşatmak olduğunu dile getiriyor. İnce, insanların dışarıdan tabelayı görüp fotoğraf çektiğini ve içeri girince gülümsediklerini anlatıyor.

Esnafın anlattığına göre, tabelayı görenler bazen önce şaşırıp sonra tebessümle içeri giriyor; bu küçük anların, zor günlerde bile insanların ruh halini değiştirdiğini düşünüyor.

vatandaşların tepkisi ve sosyal medyada yankı:

Müşteriler ve çevre sakinleri tabeladan memnun. Dükkana düzenli gelenlerden Neşe Keskin, "Gökhan Bey bizim çok sevdiğimiz bir esnaf komşumuz. Biliyorsunuz, deprem yaşadık ve insanlar olarak artık gülmeye, mutlu olmaya çok ihtiyacımız var" diyerek tabelanın yaratığı etkiyi özetliyor. Keskin, yazıyı okuyanların içeri girerken gerçekten gülümseyerek hareket ettiğini vurguluyor.

İnce ayrıca, tabelanın Japon turistlerin de dikkatini çektiğini, gelen turistlerin dükkanı ve tabelayı fotoğrafladıklarını, bu görüntülerin sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaştığını söylüyor. Esnaf, amacının sadece ticaret değil, günlük yaşamda insanlara bir nebze neşe sağlamak olduğunu ifade ediyor.

İnce'nin yaklaşımı, deprem sonrası şehirdeki hüzün ve gerginliği hafifletmeye yönelik yerel bir çaba örneği olarak dikkat çekiyor. Küçük bir tabela, bazen bir mahalledeki ruh halini değiştirebilecek samimi bir hatırlatmaya dönüşebiliyor.

Deprem yorgunu vatandaşları gülümseten tabela: &quot;Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek...

Deprem yorgunu vatandaşları gülümseten tabela: "Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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