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Rüyadan doğan cami: şehit oğlunun adını yaşatmak için baba iş başında

Annesinin rüyasında oğlunun cami istediğini görmesiyle başlayan çalışmada, Uçar ailesi şehit Sezer Uçar adına Kırıkhan'da cami inşa ediyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 08:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Rüyadan doğan cami: şehit oğlunun adını yaşatmak için baba iş başında

Rüyadan başlayıp temel betona uzanan süreç

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar için ailesi, annesi Emine Uçar’ın rüyasında oğlunun kendisinden cami istemesi üzerine harekete geçti. Reyhanlı’da yaşayan aile, il müftülüğü ile görüşerek Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, depremde yıkılan mevcut caminin yerine şehidin adını taşıyacak yeni bir cami inşa etme kararı aldı.

Ailenin kendi birikimleri ve hayırseverlerin desteğiyle başlayan çalışmalarda ilk temel betonu döküldü. İnşaat ustası olan baba Hasan Uçar, işçilerle birlikte sahada mesai yapıyor; anne Emine Uçar ise yıllardır biriktirdiği bilezik ve çeyrek altınları bozdurarak projeye katkı sağladı.

Ailenin fedakârlığı ve inşaatın teknik ayrıntıları:

Projede yaklaşık 38 ton demir temin edildi ve inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Cami tamamlandığında toplamda yaklaşık 500 kişinin ibadet edebileceği kapasite hedefleniyor. Yapının ilk katında yaklaşık 320-340 kişilik ibadet alanı, ikinci katta ise son cemaat yeri yer alacak şekilde planlandı.

Hasan Uçar yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce annesinin gördüğü rüyayı gerçekleştirmek için yola çıktık. ... Ben inşaat ustasıyım. İşten anladığım için işçilerle birlikte gücümün yettiği kadar çalışıyorum. Bu inşaatta çalışırken hissettiklerimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sanki ahiretim için çalışıyormuşum gibi hissediyorum." sözleriyle duygularını paylaştı. Babanın ifadelerinde, emekli maaşı ve dükkan kira gelirinin yanı sıra gerekirse kişisel eşyalarını bile değerlendirerek inşaata katkı sunacağı yer aldı.

Mahalle desteği ve yerel duygu:

Bahçelievler Mahalle muhtarı Metin Kotancı, 6 Şubat depremlerinde mevcut caminin hasar gördüğünü, alanın temizlenip konteynerlerle ibadetin sürdürülmesinin ardından ailenin teklifini kabul ettiklerini belirtti. Muhtar Kotancı, Hasan Uçar'ın cami yaptırma düşüncesini anlattığında duygulandığını ve şimdi inşaatın başında durarak çalışmalara katıldığını vurguladı.

Anne Emine Uçar ise rüyasının gerçeğe dönüşmesinden dolayı "En büyük hayalim caminin tamamlandığını görmek ve namaz kılmak" dedi ve bir yandan buruk, bir yandan gururlu olduğunu ifade etti. Ailenin ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje, mahallede şehidin isminin yaşatılması ve deprem sonrası eksik kalan ibadet mekânının yeniden sağlanması açısından önem taşıyor.

İnşaatın tamamlanması için maddi desteğin sürmesi ve işlerin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor; aile kendi imkanlarıyla ve desteklerle projenin bitirilmesini hedefliyor.

Şehit annesinin, gördüğü rüya üzerine başlayan cami inşaatında şehit babası ter...

Şehit annesinin, gördüğü rüya üzerine başlayan cami inşaatında şehit babası ter döküyor

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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