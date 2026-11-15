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Hassa'da kurtuluş coşkusunda 2 bin kişiye et döner ikramı

Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte Gürhan Ergüneş Parkı'nda yaklaşık 2 bin kişiye et döner ikramı yapıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hassa'da kurtuluş coşkusunda 2 bin kişiye et döner ikramı

Hassa'da kurtuluş coşkusunda 2 bin kişiye et döner ikramı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 105'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda vatandaşlara ikramda bulunuldu. Etkinlik, Gürhan Ergüneş Parkı'nda gerçekleştirildi ve organizasyonda yaklaşık 2 bin kişiye et döner dağıtıldı.

Etkinlikte ortak kutlama ve paylaşım:

Programa katılanlar, ilçenin kurtuluş gününü bir arada kutladı; dağıtılan yemekler etkinliğin en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Katılımcılar, kurtuluş yıl dönümünün yarattığı coşkuyu topluca yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Yetkililerin açıklamaları:

Hassa Kaymakamı Ali Argama, Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen kahraman gaziler ve şehitleri rahmet ve minnetle anarak ilçenin 15 Kasım kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak ise etkinlikte, "Güzel ilçemiz Hassa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü vesilesiyle bu günün gururunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinlik, hem tarihi hatırlama hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacı taşıdı. Ortak sofrada buluşma geleneği, Hassa'da kurtuluş yıldönümlerinin öne çıkan ritüellerinden biri olmaya devam ediyor.

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Hassa'da kurtuluş yıl dönümünde 2 bin kişiye et döner ikram edildi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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