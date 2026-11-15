COP31'de sinema ve iklim buluşması: Common Pear birinci seçildi

COP31 kısa film seçkisi Antalya'da gösterildi:

Antalya'da devam eden COP31'in altıncı gününde iklim krizi sinemanın diliyle ele alındı. "Dünya Ortak Evimiz" temasıyla düzenlenen COP31 İklim Kısa Film Yarışması'nda dünya çapından seçilen 10 finalist film izleyiciyle buluştu. Gösterimler, sinema atölyeleri ve söyleşilerin yer aldığı etkinlikler Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda gerçekleştirildi.

ödüller ve finalistler:

Ödül töreninde En İyi Kısa Film Ödülü Sloven yönetmen Gregor Bozic'in "Common Pear" adlı filmine verildi. İkincilik ödülünü Myanmar'dan Theingi Win Tin'in "Bit by Bit" filmi, üçüncülük ödülünü ise Norveçli Adam Sebire'nin "Sikoqqinngisaannassooq" filmi aldı. Jüri Özel Ödülü Türk yönetmen Orhan Dede'ye "The Spark" filmiyle takdim edildi ve Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'a "Dayanışma Ruhu ödülü" verildi.

Dereceye girenlere takdim edilen heykelcikler, caretta caretta formunda ve sürdürülebilirlik vurgusuyla endüstriyel atıklardan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi.

başvuru süreci ve coğrafi çeşitlilik:

Yarışmaya kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde dünyanın dört bir yanından toplam 279 film başvurdu. En çok başvuru 75 filmle Türkiye'den geldi; Hindistan'dan 20, Fransa ve ABD'den 13'er, Kanada'dan 9, İtalya'dan 8, Almanya ve İngiltere'den 7'şer film katıldı. Başvurular yalnızca son üç yılda çekilen filmleri kapsadı. Ön jüri, bu başvurular arasından 10 filmi finale taşıdı; finalistler Türkiye, Almanya, Myanmar, Slovenya, Tunus, Kanada-İran, İspanya, Norveç, Rusya ve Tayland gibi on ayrı coğrafyayı temsil etti.

jüri, konuşmalar ve gecenin öne çıkanları:

Finalist filmleri yönetmen Derviş Zaim'in başkanlığında değerlendirilen ana jüri inceledi. Jüri üyeleri arasında oyuncular Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile yönetmen Darin J. Sallam yer aldı. Ödül törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum da katıldı. Gecenin sunuculuğunu oyuncular Cem Davran ve Ekin Olcayto üstlendi.

Gecede sanat hayatı boyunca yaptığı katkılar nedeniyle Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülü takdim edildi. Koçyiğit törende, "İzin verirseniz ülkemle, devletimle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla tüm Bakanlık çalışanlarını kutlamak istiyorum. Çünkü söylenecek sözümüz varsa bunu en iyi dile getirecek olan sanattır. İnsanlara bir sanat eseriyle çok daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu önemli iklim organizasyonunun içine sinemanın dahil edilmesi beni çok çok duygulandırdı. Çok da mutlu etti" dedi.

Birincilik ödülünü alan Gregor Bozic, "Jürinin filmin genel kalitesinden ziyade önemini takdir etmesinden ötürü çok mutlu oldum. Çünkü burada aslında doğadan ve onu nasıl koruyacağımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bulunabildiğimiz ve emeğimiz bu kadar övgü aldığı için son derece mutlu oldum" sözleriyle duygularını paylaştı. Üçüncülük ödülünün sahibi Adam Sebire ise filmini Grönlandlı çocuklarla birlikte yaptığını anlatarak, "Benim filmim özellikle Grönland’ın çocuklarından geliyor, filmi birlikte yaptık. Bu çocukların deniz buzu üzerinde bir geleceğe sahip olabilmeleri adına toplumumuzda yapılması gereken değişikliklerle bizzat ilgilenen bir izleyici kitlesinin filmi burada izlemesi çok ama çok önemli" diye konuştu.

sinema, iklime nasıl katkı sağlar?:

Jüri Başkanı Derviş Zaim, iklim gündeminin pek çok boyutuyla tartışıldığı bir platformda sinemanın yer almasının önemine vurgu yaptı: "Bir sürü boyutuyla değerlendiriliyor iklim ve iklime dair konular. Dolayısıyla bir sinema seçkisinin olması lazımdı. Farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen filmler izledik... Yelpazenin genişliği, dünyada bu işin ne kadar sıcak olduğunun ya da günümüzde farklı perspektiflerle ele alındığının bir göstergesi gibiydi." Zaim, sinemanın etkisinin zaman içinde yayıldığını ve "insanları duygusal ve entelektüel olarak hazırlayan" bir zemin oluşturduğunu belirtti.

COP31 kapsamındaki bu sinema girişimi, iklim krizinin görsel ve anlatısal boyutlarını küresel bir seyirciye taşıyarak tartışmayı zenginleştirmeyi hedefliyor.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ "SİKOQQİNNGİSAANNASSOOQ" FİLMİYLE NORVEÇ’TEN ADAM SEBİRE’YE VERİLDİ.