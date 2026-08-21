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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 34 süt tankı üreticilere yıllık 70 milyon 956 bin TL prim sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği 34 süt soğutma tankı sayesinde yılda 39.420 ton süt soğuk zincire giriyor ve üreticiler 70.956.000 TL prim kazanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 34 süt tankı üreticilere yıllık 70 milyon 956 bin TL prim sağlıyor

destekten sağlanan kazançlar:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Belediyenin hibe ettiği 34 adet süt soğutma tankı ile il genelinde yıllık 39 bin 420 ton süt soğuk zincire giriyor. Bu uygulama, üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile süt toplayan firmaların verdiği ek desteklerden yararlanmasını sağlayarak litre başına 1.8 TL soğutma pirimi kazanmasına olanak tanıyor. Sonuç olarak üreticilerin yıllık toplamda 70 milyon 956 bin TL ek gelir elde etmesi sağlanıyor.

hibe süreci ve kapasite hesaplaması:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Dr. Asaf Özalp tarafından verilen bilgilere göre, 2019-2026 yılları arasında hayvancılığın yoğun olduğu bölgelere 4 ton kapasiteli tanklar hibe edildi. Ortalama yüzde 80 kapasite kullanımına göre günlük 108 ton süt işleniyor; yıllık hesaplamada bu rakam yaklaşık 39 bin 420 ton olarak öne çıkıyor. Özalp, bu yatırımların üreticilere hem kayıt altına alınma hem de süt kalitesinin korunması açısından önemli avantaj sağladığını belirtiyor.

kooperatiflerin doğrudan deneyimi:

Yuva Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhammed Tonbul ise hibe edilen tankların sahadaki etkisini aktardı. Kooperatiflerine verilen 2 adet süt tankı sayesinde sabah ve akşam toplanan sütlerin depolanıp 3 dereceye soğutulduğunu, günlük ortalama 14-15 ton süt toplandığını söyledi. Tonbul, "Süt tankı süt üretiminde olmazsa olmaz" diyerek tankların hem sütü kaliteli şekilde koruduğunu hem de toplu alım ve soğutma primi sayesinde üreticilere doğrudan ekonomik kolaylık sağladığını vurguladı.

Belediyenin kooperatiflerle süregelen iş birliği, soğutma tankı hibeleri ve sağlanan eğitimlerle birlikte kırsal üretime doğrudan katkı sunmaya devam ediyor. Sağlanan altyapı desteği, üreticilerin gelirlerini artırırken bölgede çiğ süt kalitesinin korunmasına ve kayıt altına alınmasına da katkı sağlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNE HİBE ETTİĞİ SÜT SOĞUTMA TANKI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNE HİBE ETTİĞİ SÜT SOĞUTMA TANKI EKİPMAN DESTEĞİ İLE SÜT ÜRETİCİLERİNİN KAZANCINI ARTTIRIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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