Antalya'da fuarcılık vizyonu yeniden şekilleniyor

Growtech Tarım Fuarı'nın ev sahipliğini yaptığı Antalya, kentteki fuarcılık ekosistemini genişletme hedefini somut adımlarla ilerletiyor. Organizasyonun yarattığı ticari hareketlilik ve dış katılımcıların kente sağladığı canlılık, yetkililerin yeni fuar alanları oluşturma yönündeki planlarını güçlendiriyor.

valilik ve EXPO planları:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri töreninde EXPO 2016 alanının büyük bir fuar merkezine dönüştürülmesi hedefinin arkasında, Growtech gibi dev organizasyonların sayısını artırma amacının yattığını vurguladı. Şahin, kentin çeyrek yüzyıldır değer katan organizasyonlara sahip olduğunu ve Antalya'ya dünya çapında yeni bir fuar merkezi kazandırılacağının altını çizdi.

ANFAŞ'ın rolü ve yasal süreçler:

Fuara ev sahipliği yapan kuruluşlardan biri olan ANFAŞın yönetim kurulu başkanı Ali Bıdı, kentte oluşan ticari ve turistik hareketliliğe dikkat çekti. Bıdı, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların kentte hem ticaret yaptığını hem de konaklayarak otelleri doldurduğunu belirtti ve kurumun tüm yasal süreçlerini tamamladığını ifade etti: "Tabii ki iskanımızı, ruhsatımızı aldık, hiçbir sorunumuz kalmadı."

Bıdı, ayrıca Expo alanında yapılan çalışmaya dikkat çekerek, "80 bin metrekare bir fuar alanımız yapıldı" bilgisini paylaştı ve Antalya'nın büyüme potansiyelini öne çıkararak "On yıl sonra Antalya’nın Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olacağı kesinleşti. Onun için daha çok fuarlara ihtiyacımız var. Beraberce ticaret yaparız. Antalya’mız için her şeyi yapmaya hazırız." sözlerini kullandı.

Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er ise basın karşısında ANFAŞ'ın sektördeki önemine vurgu yaparak, "Antalya’da ANFAŞ var oldukça ANFAŞ’tayız. Ama Expo’da da olacağız" dedi. Bu söylem, hem mevcut fuar merkezinin hem de EXPO alanı gibi yeni mekânların birlikte değerlendirilerek fuarcılık kapasitesinin artırılacağı mesajını pekiştirdi.

Yetkililer, artan nüfus ve ticaret hacminin gerektirdiği altyapı yatırımlarının hızlandırılacağını; mevcut merkezlerin kuvvetlendirilmesi ve yeni fuar alanlarının devreye alınmasının kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor. Growtech gibi uluslararası organizasyonların artması ise Antalya'nın fuarcılık profilini yükseltme yönündeki stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Antalya'da fuarcılıkta güç birliği mesajı