Midyat’ta tır dorsesinde 80 kişi yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi ise göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

operasyon ve tespit:

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göç ile mücadele kapsamında Midyat’ta durdurulan tırda kontrol gerçekleştirdi. Kontrollerde dorsede saklanmış durumda bulunan toplam 80 düzensiz göçmen tespit edildi.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olası şebeke bağlantılarının araştırıldığını duyurdu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sağlık ve işlemlerine ilişkin prosedürlerin uygulandığı, gerekli incelemelerin ardından ilgili göç idaresi birimlerine yönlendirilecekleri belirtildi.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE DURDURULAN TIRIN DORSESİNDE 80 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI