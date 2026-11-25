Anlaşmanın çerçevesi:

OMSAN Lojistik, Şişecam’ın Orta Avrupa cam ambalaj lojistiği ihalesini kazanarak Şişecam’ın Macaristan’daki fabrikalarında üretilen cam ambalajlarının dağıtımını üstlendi. Yeni iş birliği, şirketin Avrupa operasyon ağını genişletme stratejisinin somut bir adımı olarak tanımlanıyor.

Operasyon kapsamında ürünler öncelikle Macaristan içindeki üç farklı noktadan sevk ediliyor ve Avrupa genelinde düzenli şekilde Makedonya, Polonya, Arnavutluk, Romanya, Avusturya ve Kosova’ya ulaştırılıyor. Bu dağıtım ağı, tedarik zinciri sürekliliği ve bölgesel erişim açısından kritik önem taşıyor.

İş birliğinin taşımacılık hacmi açısından boyutu da dikkat çekiyor: operasyonlar yıllık yaklaşık 2 bin araç sevkiyatını kapsayacak şekilde planlandı.

Avrupa'daki iş birlikleri ve OMSAN stratejisi:

OMSAN, Şişecam ile Avrupa çapında birden fazla projeyi birlikte yürütüyor. Şirket, İngiltere pazarında Şişecam’ın Mersin üretim tesisinden çıkan cam ambalaj ürünleri için depolama ve yurt içi dağıtım hizmetleri sağlıyor. Ayrıca 2018’den bu yana Şişecam’ın Romanya’daki tesislerinden gerçekleştirilen otomotiv camı taşımalarını da başarılı şekilde sürdürüyor.

Diğdem Liga, OMSAN Lojistik Otomotiv ve Yurt Dışı Ofisler Grup Direktörü olarak operasyonların artan Avrupa hacminin şirketin uluslararası yetkinliğini gösterdiğini vurguladı: "Avrupa, OMSAN’ın stratejik büyüme alanlarının başında geliyor. Bölgenin farklı ülkelerinde yürüttüğümüz operasyonlarla müşterilerimizin tedarik zincirlerine değer katıyor, güvenilir ve sürdürülebilir lojistik çözümleri sunuyoruz. Şişecam gibi küresel ölçekte güçlü bir markanın Avrupa operasyonlarında tercih edilmek, sahip olduğumuz bilgi birikiminin, operasyonel kabiliyetimizin ve hizmet kalitemizin önemli bir göstergesidir."

Liga, şirketin uluslararası büyüme kararlılığını ve Türk lojistik sektörünün rekabet gücüne katkısını öne çıkararak faaliyetlerin genişletileceğini belirtti: "Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu entegre lojistik çözümlerini daha geniş bir coğrafyada sunmaya ve Avrupa’daki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz."

Hizmet yapısı ve beklentiler:

OMSAN, karayolu, demiryolu, denizyolu ve depolama hizmetlerini tek çatı altında sunan entegre bir yapı ile operasyonlarını yürütüyor. Bu çok modlu yaklaşım, bölgedeki sevkiyatların esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor ve Şişecam ile olan iş birliğinin uzun vadeli devamına zemin hazırlıyor.

OMSAN LOJİSTİK OTOMOTİV VE YURT DIŞI OFİSLER GRUP DİREKTÖRÜ DİĞDEM LİGA AÇIKLAMALARDA BULUNDU