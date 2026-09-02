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Antalya hallerinde ağustosta domateste rekor düşüş, fiyat endeksi yükseldi

Antalya hallerinde 2026 Ağustos'ta domates işlem miktarı aylık %56,70 azaldı, fiyat endeksi yıllık %75,56 yükseldi; meyve ve sebze verileri farklı seyretti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Berk Doğan

Antalya hallerinde ağustosta domateste rekor düşüş, fiyat endeksi yükseldi

antalya hallerinde 2026 ağustos verileri

Antalya hallerinde işlem gören ürünlere ilişkin endeksler 2026 Ağustos ayında belirgin dalgalanmalar gösterdi. Domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyat endeksleri hem aylık hem de yıllık bazda farklı yönlerde değişirken, bazı kalemlerde son yedi yılın Ağustos ayları içindeki sıralamalara göre istatistiksel olarak öne çıkan değerler kaydedildi.

domates: miktarda rekor düşüş, fiyatta keskin artış:

Ağustos ayında domates işlem miktar endeksi aylık bazda %56,70 ile rekor düzeyde bir azalış gösterdi; yıllık bazda ise %7,88 gerileme kaydedildi. Buna karşın domatesin fiyat endeksi yıllık bazda %75,56 artış gösterdi. İşlem miktarındaki daralma, arz yönlü baskı yaratarak fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Ayrıca, işlem fiyat endeksi aylık dönemde %4,10 artışla son yedi yılın Ağustos ayları içinde dördüncü en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

meyve ve sebze: ayrışan eğilimler:

Meyve işlem miktar endeksi Ağustos'ta aylık %23,42 azalırken, yıllık bazda %3,97 artış gösterdi. Meyve fiyat endeksi yıllık %4,51 azaldı; işlem miktarındaki artış fiyatlardaki düşüşü açıklayan faktörlerden biri olarak öne çıktı. İşlem miktarındaki aylık azalışa rağmen meyve fiyat endeksindeki yıllık düşüş, son yedi yılın Ağustos dönemleri karşılaştırmasında miktar endeksinin beşinci en büyük azalışı ve fiyat endeksinin altıncı en büyük artışı şeklinde yansımıştır.

Sebze tarafında ise Ağustos ayında işlem miktar endeksi aylık bazda %34,78 azalırken, yıllık olarak %9,93 artış gözlendi. Sebze fiyat endeksi yıllık %61,66 yükselme kaydetti; bu artış miktardaki yıllık artışa rağmen gerçekleşti. Sebze işlem miktar endeksindeki aylık düşüş, son yedi yılın Ağustos ayları içinde üçüncü en büyük azalış; işlem fiyat endeksi ise dördüncü en büyük azalış olarak değerlendirildi.

Genel değerlendirme olarak, Ağustos ayı verileri domates satış miktarının son yedi yıl ortalamasının altında kaldığını, meyve ve sebze satış miktarlarının ise ortalama civarında değişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Domates, meyve ve sebze fiyat seviyeleri genel olarak ortalama civarında hareket etmekle birlikte, özellikle domateste fiyat baskısının belirgin olduğu bir dönem yaşandı.

ANTALYA HALLERİNDE İŞLEM GÖREN DOMATES MİKTAR ENDEKSİ AĞUSTOS AYINDA AYLIK YÜZDE 56,70, YILLIK...

ANTALYA HALLERİNDE İŞLEM GÖREN DOMATES MİKTAR ENDEKSİ AĞUSTOS AYINDA AYLIK YÜZDE 56,70, YILLIK YÜZDE 7,88 AZALDI. (ARŞİV)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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