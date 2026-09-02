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Samandağ Tekebaşı içme suyu çalışmaları tamamlanmaya yakın

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin HATSU'su, Samandağ Tekebaşı İçme Suyu Projesi'nde yüzde 91,5'e ulaştı; 150 km planlanan şebekenin 137 km'si tamamlandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samandağ Tekebaşı içme suyu çalışmaları tamamlanmaya yakın

Proje ilerleyişi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Samandağ'da yürütülen Tekebaşı İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen projede, saha ekipleri altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

hat döşeme ve kapsam:

Projede planlanan 150 kilometrelik şebeke hattının 137 kilometresi tamamlandı; bu oran proje ilerleyişinin yüzde 91,5 seviyesine gelmesini sağladı. Çalışma, Tekebaşı, Çöğürlü, Sutaşı, Kuşalanı, Mızraklı, Koyunoğlu, Yeşilköy ve Meydan mahallelerini kapsıyor ve hatların çoğu saha koşullarına uygun şekilde döşendi.

abone bağlantıları ve hizmete geçiş:

Şu ana kadar 5.166 abonenin bağlantısı tamamlandı. Mızraklı, Tekebaşı ve Sutaşı mahallelerinin üst bölgesine şebeke suyu verilmeye başlandı; ekipler kalan hat ve abonelik bağlantılarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kalan hat ve bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki içme suyu erişiminin daha düzenli hale geleceğini ve altyapı güvenliğinin artacağını bildiriyor. Projenin bitimi, mahallelerin su ihtiyacının sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak.

SAMANDAĞ’DA YÜRÜTÜLEN TEKEBAŞI İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN...

SAMANDAĞ’DA YÜRÜTÜLEN TEKEBAŞI İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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