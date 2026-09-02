Bağlıca'da mezrone üzümüne kooperatifle örgütlü destek

Bağlıca'da mezrone üzümünde kooperatif adımı:

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde düzenlenen seminerde, bölgenin öncelikli ürünü olan mezrone üzümü için verim artışı ve üretici desteği amaçlandı. Programda hem teorik anlatımlar hem de saha uygulamaları yapılarak, kurulması planlanan kooperatif modelinin çerçevesi paylaşıldı.

katılımcılar ve yapılan açıklamalar:

Seminere Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sedat Güneş, İlçe Emniyet Amiri Adem Akman, köy muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, sürecin kamu-üretici işbirliğiyle ilerleyeceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün mezrone üzüm üretiminin çok yoğun yapıldığı Bağlıca köyündeyiz. Çiftçilerimizle bir kooperatifin ilk adımını atmak üzere bir araya geldik. Tek başımıza baş edemediğimiz meseleleri kooperatif çatısı altında daha güçlü ve verimli şekilde çözeceğiz. Geliştirmek istediğimiz model, sadece çiftçinin kurduğu değil, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizim de öncülük ettiğimiz, teknik destek sunduğumuz bir yapı olacak. Köy dışında yaşayan ancak bağı bulunan vatandaşlarımızın arazilerini profesyonel dokunuşlarla yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Amacımız kaliteli bir birincil üretim elde etmek, ardından işleme, paketleme ve markalaşma süreçlerini hayata geçirmektir. Kamunun uzmanlığıyla güzel bir örnek ortaya koyacağız."

eğitimler, sahada uygulama ve yerel destek:

Toplantıda yerel temsilciler kurulacak kooperatifin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bağlıca köyü muhtarı Rıfat Üzüm "Amacımız kooperatif kurup mezrone üzümünü geliştirmek. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve halkımızla el ele vererek atıl durumda kalan bağlarımızı kurtarıp ekonomiye kazandıracağız" diyerek desteği vurguladı.

Kudbettin Alpaslan da mezrone üzümünün yöresel ürünler açısından önemine işaret ederek, "Mezrone üzümü bölgemizde yetişen pekmezi, pestili ve şireli ürünleriyle çok kıymetli bir değerdir. Valimizin ve iş insanlarımızın desteğiyle bu kooperatifi kurup mezrone üzümünü tüm Türkiye’ye tanıtacağız" ifadelerini kullandı. Yayladüzü köyü muhtarı Mirza Yılmaz ise çalışmanın amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Bu toplantının amacı birleşmek ve beraber hareket etmektir. Sadece bağcılık değil, fıstık ve genel tarım alanında da vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Kurumlarımız ve halkımızla diyalog içinde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

Programda verilen teorik bilgilendirmelerin ardından uygulamalı saha eğitimleri gerçekleştirildi; üretimde kaliteyi artırmaya yönelik budama, bakım ve hasat teknikleri ele alındı. Katılımcılar, kooperatifleşmenin hem üretim maliyetlerini azaltıp hem de işleme-pazarlama aşamalarında güç birliği sağlayacağı konusunda hemfikir oldu.

Teorik bilgilendirmelerin ardından saha eğitimleriyle devam eden program, kooperatifleşme sürecinin en kısa sürede tamamlanacağının müjdesiyle sona erdi.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİ BAĞLICA KÖYÜNDE, BÖLGENİN EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN MEZRONE ÜZÜMÜNÜN VERİMİNİ ARTIRMAK VE ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.