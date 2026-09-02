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Yazıhan'da yağış verimi yükseltti: bin dönüm ayçiçeğinde hasat sürüyor

Yazıhan'da yağışlar çerezlik ayçiçeği verimini artırdı; bin dönümde yaklaşık 250 ton rekolte bekleniyor, üreticiler maliyetlere rağmen üretimi sürdürüyor

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yazıhan'da yağış verimi yükseltti: bin dönüm ayçiçeğinde hasat sürüyor

Yazıhan'da çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, bölge çiftçileri bu yıl çerezlik ayçiçeği hasadına başladı. Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden biri olarak anılan ilçede ekim alanları binlerce dönümü buluyor ve mevsimsel yağışların olumlu etkisiyle verimde dikkat çekici artış kaydedildi.

Artan verim ve üretim rakamları:

Bölgede yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan İbrahim Halil Aydın, bu yıl bin dönümün üzerinde alanda çerezlik ayçiçeği ektiklerini aktardı. Aydın, dönüm başına ortalama 250 kilogram ürün alındığını ve toplamda yaklaşık 250 ton rekolteye ulaşıldığını belirtti. Üreticiler yağışların geçen yıla kıyasla rekolteyi olumlu etkilediğini vurguluyor.

Hasat takvimi ve piyasa beklentileri:

Hasadın yaklaşık on gün önce başladığı, bir hafta içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Aydın, artan maliyetlere rağmen üretimi sürdürme kararlılığını ifade etti. Ürünler toptan iç piyasaya 50-55 lira bandında verilirken, market raflarında fiyatların 200-250 lira seviyesine çıktığı aktarılıyor. Bu fark nedeniyle üreticiler aracıların azaltılması ve ürünün doğrudan değerlendirilmesi yönünde çözüm çağrısında bulunuyor.

Çiftçiler için maliyet ve fiyat dengesinin sağlanması, hem üretimin sürdürülebilirliği hem de kırsalda istihdamin artırılması açısından öncelikli talepler arasında yer alıyor. Bölgedeki verim artışı, alternatif tarım ürünleri kapsamında çerezlik ayçiçeğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

MALATYA&#039;DA ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİ ARASINDA ÖNE ÇIKAN ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİNDE HASAT DÖNEMİ...

MALATYA'DA ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİ ARASINDA ÖNE ÇIKAN ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİNDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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