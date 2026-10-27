Antalya’da adliye sahtekarlığı: kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı

Antalya’da sahte kararlarla yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında tutuklamalar:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adliyede devam eden davaları karara bağlama vaadiyle para talep eden üç şüpheliyi yakalayarak tutuklanmalarını sağladı. Soruşturmada, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir kadın ile yanında bulunan iki kişinin, mağdurları sahte belge ve vaatlerle ikna ederek önemli miktarda para aldığı tespit edildi.

Olayın detayları:

Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, üç ayrı müştekiden toplam 1.829.000 TL aldı. Ayrıca bu kararları çıkaracak hakimlere verileceği iddiasıyla ilave 1.500.000 TL daha talep ettikleri belirlendi. Mağdurların ikna edilmesi için şüphelilerin, WhatsApp üzerinden Antalya Mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metinleri gönderdiği saptandı.

Yakalama, arama ve deliller:

Asayiş ekiplerinin çalışması sonucu kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan kadın, makam şoförü olarak tanıtan bir erkek ile olayda aracılık ettiği belirtilen üçüncü kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar ve çok sayıda sahte mahkeme kararı bulundu.

Şüpheliler, savcılık tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve benzer yöntemlerle mağdur olan kişilerin durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA’DA DEVAM EDEN DAVALARI KARARA BAĞLAMA VAADİYLE 3 KİŞİDEN TOPLAM 1 MİLYON 829 BİN TL ALAN VE KENDİSİNİ ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK TANITAN 1 KADIN İLE SUÇ ORTAĞI 2 KİŞİ TUTUKLANDI.