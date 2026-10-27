Gölcük'te meclis üyesini vuran şüpheli tutuklandı

Olayın kısa özeti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi A.İ.U. kısa süre sonra yakalanarak adli sürece teslim edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Saldırı, saat 17.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Saral ile A.İ.U. arasında çıkan tartışma büyüdü ve A.İ.U., yanında bulunan tabancayla Saral’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Saral’ı alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürdü; burada Saral yaşamını yitirdi.

Kaçış, yakalama ve adli süreç:

Saldırının ardından kaçan zanlının aracıyla Bursa’nın İznik ilçesine gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi bir akaryakıt istasyonunda gözaltına aldı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen A.İ.U., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; polis ekipleri delil toplama ve tanık ifadelerini incelemeye devam ediyor. Yerel yetkililer, geniş çaplı araştırma ve adli işlemlerin ardından konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MURAT SARAL'I TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN ÇOCUKLUK ARKADAŞI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.