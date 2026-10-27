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Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

Sandıklı'ya bağlı Çambeyli'de ikinci katında çıkan yangın, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

yangına müdahale ve söndürme çalışması:

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde N.K.'ya ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

soruşturma ve güvenlik uyarıları:

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İtfaiye ekipleri söndürme sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ahşap yapıların yangına karşı savunmasızlığı dikkate alınarak yetkililer erken ihbar ve müdahalenin önemine vurgu yaptı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve inceleme sonuçları paylaşılana kadar detaylar yetkililerce aktarılacak.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN SANDIKLI İLÇESİNE BAĞLI ÇAMBEYLİ KÖYÜNDE İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN...

AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI İLÇESİNE BAĞLI ÇAMBEYLİ KÖYÜNDE İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVRE BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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