Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,4996 -0,28%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,51 +0,85%
EUR/USD 1,1136 -0,39%
Brent Petrol 109,40 -1,21%
--°

Elektrikleşme odaklı dönüşüm: Türkiye 2053'te karbon nötr ekonomi hedefine hazırlanıyor

Bayraktar, Türkiye'nin 2053 karbon nötrlük hedefini, ekonomi elektrikleşmesi stratejisini ve İtalya ile artan enerji iş birliklerini paylaştı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 19:03

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 19:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Elektrikleşme odaklı dönüşüm: Türkiye 2053'te karbon nötr ekonomi hedefine hazırlanıyor

İkili iş birliği ve etkinliğin kapsamı:

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Venedik Sarayı'nda düzenlenen İtalya-Türkiye enerji ortaklığı ve iş eşleştirme etkinliğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya İstanbul Başkonsolosu Paolo Michele Di Giandomenico ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik İngilizce gerçekleştirildi ve tarafların siyasi düzeyde son yıllarda güçlenen ilişkileri vurgulandı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilişkileri olumlu yönde geliştirdiğini belirterek, iki ülke arasında enerji ve madencilik gibi tamamlayıcı alanlarda önemli fırsatlar olduğuna işaret etti. Konuşmasında uluslararası krizlerin artan belirsizliğine karşı ulusların daha geniş kapsamlı iş birliklerine ihtiyaç duyduğunu savundu.

2053 hedefi ve elektrikleşme stratejisi:

Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak ifadesini tekrar eden Bayraktar, bu hedefin sanayiden binalara, ulaştırmadan tarıma kadar ekonominin tüm alanlarında köklü bir dönüşüm gerektirdiğini söyledi. Bu dönüşümün merkezinde elektrikleşmenin olduğunu vurgulayan bakan, ekonominin farklı sektörlerinde daha fazla elektrik kullanımının teşvik edileceğini aktardı.

Bayraktar'a göre artan enerji talebi, dışa bağımlılık ve karbonsuzlaşma zorlukları aynı anda yönetilmek zorunda. Bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için hem talep tarafında dönüşüm hem de temiz elektrik arzının hızla artırılması gerektiği üzerinde duruldu.

yenilenebilirler, sondajlar ve üçüncü ülke ortaklıkları:

Bakan, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanmayı bir numaralı odak noktası olarak benimsediğini belirtti. Daha önce Bakü'de COP29'da 120 megavatlık bir hedef duyurulduğunu hatırlatan Bayraktar, COP31'de yenilenebilir enerji tarafında çok daha büyük ve iddialı hedeflerin ilan edileceğini açıkladı.

Temiz elektrik arzının artırılmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye'nin arama ve üretim yatırımlarına devam ettiği, dünyanın en büyük dördüncü sondaj filosuna sahip olduğu vurgulandı. Petrol aramalarına yatırım yapıldığını söyleyen Bayraktar, petrol şirketleriyle iş birliğinin geliştirileceğini, bu bağlamda ENI ile yakın zamanda büyük bir duyuru yapılmasının beklendiğini; anlaşma detaylarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye ve İtalya'nın sadece kendi ülkelerinde değil, üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebileceğini; Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar geniş coğrafyalarda ortaklık kurulabileceğini ve bunun için hazır olduklarını belirtti.

Sonuç olarak, etkinlik iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğini pekiştirmek, özel sektör bağlantılarını güçlendirmek ve Türkiye'nin 2053 karbon nötrlük hedefine ulaşma yolunda hem arz hem talep tarafında eş güdümlü adımlar atmak üzere bir platform sağladı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, &quot;TÜRKİYE VE İTALYA SADECE KENDİ ÜLKELERİNDE...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "TÜRKİYE VE İTALYA SADECE KENDİ ÜLKELERİNDE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE VE FARKLI BÖLGELERDE DE ORTAKLIKLAR GELİŞTİREBİLİR. AFRİKA'DAN ORTA DOĞU'YA, ORTA DOĞU'DAN ORTA ASYA'YA KADAR ORTAKLIKLAR KURABİLİRİZ VE BİZ BUNA HAZIRIZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güçlü Türkiye için medyası da stratejik bir öncelik
images

Ortak akıl arayışı memnun etti: Yusuf Tekin bilimsel veriye vurgu yaptı
images

ankara'da 'işgalin 79. yılında cammu-keşmir meselesi' paneli düzenlendi
images

Siber güvenlik kurulu Erdoğan başkanlığında dijital egemenliği ele aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de yol kontrolünde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve ürün yakalandı

Dijital tuzaklara dikkat: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Fenerbahçe ile İsmail Kartal yollarını karşılıklı anlayışla ayırdı

İbrahim Özhan liderliğinde Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönem başladı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı