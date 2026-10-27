Elektrikleşme odaklı dönüşüm: Türkiye 2053'te karbon nötr ekonomi hedefine hazırlanıyor

İkili iş birliği ve etkinliğin kapsamı:

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Venedik Sarayı'nda düzenlenen İtalya-Türkiye enerji ortaklığı ve iş eşleştirme etkinliğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya İstanbul Başkonsolosu Paolo Michele Di Giandomenico ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik İngilizce gerçekleştirildi ve tarafların siyasi düzeyde son yıllarda güçlenen ilişkileri vurgulandı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilişkileri olumlu yönde geliştirdiğini belirterek, iki ülke arasında enerji ve madencilik gibi tamamlayıcı alanlarda önemli fırsatlar olduğuna işaret etti. Konuşmasında uluslararası krizlerin artan belirsizliğine karşı ulusların daha geniş kapsamlı iş birliklerine ihtiyaç duyduğunu savundu.

2053 hedefi ve elektrikleşme stratejisi:

Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak ifadesini tekrar eden Bayraktar, bu hedefin sanayiden binalara, ulaştırmadan tarıma kadar ekonominin tüm alanlarında köklü bir dönüşüm gerektirdiğini söyledi. Bu dönüşümün merkezinde elektrikleşmenin olduğunu vurgulayan bakan, ekonominin farklı sektörlerinde daha fazla elektrik kullanımının teşvik edileceğini aktardı.

Bayraktar'a göre artan enerji talebi, dışa bağımlılık ve karbonsuzlaşma zorlukları aynı anda yönetilmek zorunda. Bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için hem talep tarafında dönüşüm hem de temiz elektrik arzının hızla artırılması gerektiği üzerinde duruldu.

yenilenebilirler, sondajlar ve üçüncü ülke ortaklıkları:

Bakan, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanmayı bir numaralı odak noktası olarak benimsediğini belirtti. Daha önce Bakü'de COP29'da 120 megavatlık bir hedef duyurulduğunu hatırlatan Bayraktar, COP31'de yenilenebilir enerji tarafında çok daha büyük ve iddialı hedeflerin ilan edileceğini açıkladı.

Temiz elektrik arzının artırılmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye'nin arama ve üretim yatırımlarına devam ettiği, dünyanın en büyük dördüncü sondaj filosuna sahip olduğu vurgulandı. Petrol aramalarına yatırım yapıldığını söyleyen Bayraktar, petrol şirketleriyle iş birliğinin geliştirileceğini, bu bağlamda ENI ile yakın zamanda büyük bir duyuru yapılmasının beklendiğini; anlaşma detaylarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye ve İtalya'nın sadece kendi ülkelerinde değil, üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebileceğini; Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar geniş coğrafyalarda ortaklık kurulabileceğini ve bunun için hazır olduklarını belirtti.

Sonuç olarak, etkinlik iki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğini pekiştirmek, özel sektör bağlantılarını güçlendirmek ve Türkiye'nin 2053 karbon nötrlük hedefine ulaşma yolunda hem arz hem talep tarafında eş güdümlü adımlar atmak üzere bir platform sağladı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "TÜRKİYE VE İTALYA SADECE KENDİ ÜLKELERİNDE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE VE FARKLI BÖLGELERDE DE ORTAKLIKLAR GELİŞTİREBİLİR. AFRİKA'DAN ORTA DOĞU'YA, ORTA DOĞU'DAN ORTA ASYA'YA KADAR ORTAKLIKLAR KURABİLİRİZ VE BİZ BUNA HAZIRIZ" DEDİ.