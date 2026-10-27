İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheliler tespit edilerek operasyon kararı alındı.

Operasyonun detayları:

Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adres aramalarında 10 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve bir hard disk ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda kokain ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mali zarar ve soruşturma:

Polis incelemesine göre şüpheliler, trafik kaza sigortası, araç satışı, bungalov ev, güvenli kapora ve tebligat gibi farklı yöntemlerle 10 ilden 12 kişiyi hedef alarak toplam 947.719 TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştirdi. Ayrıca yasadışı bahis sitelerine hesap temin ettikleri ve vatandaşlara ait kişisel verileri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Operasyon ve soruşturma süreçleri ise savcılık talimatıyla sürdürülüyor.

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ERDEMLİ ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.