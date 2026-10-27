Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

operasyonun detayları:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Özel harekat destekli baskınlarda belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda şüphelilere yönelik delil çalışmaları yürütüldü ve aranan kişiler tespit edilerek yakalandı.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şahıs sayısı ve ele geçirilen materyaller polis raporlarına geçirildi. Güvenlik güçleri, operasyonun planlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

ele geçirilen malzemeler ve görüntüler:

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 19 fişek ele geçirildi. Bazı yağma anlarına ait olduğu belirtilen görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ilgili bürolara sevk edilerek kimlik tespit ve ifade işlemlerine başlandı. Olayla ilgili olarak adli sürecin başlatıldığı ve yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Emniyet birimleri, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilmesi ve olaya karışan olası diğer şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ekipler, delil toplama ve olay anlarının çözümlemesini öncelikli görev olarak belirledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama amacıyla benzer olaylara karşı emniyet güçlerinin operasyonel kapasitesinin artırıldığı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

EKİPLERİN YAPTIĞI OPERASYONU