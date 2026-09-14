Antalya'da ağustos güvenlik bilançosu: asayiş olaylarının yüzde 99,9'u aydınlatıldı

Antalya'da ağustos güvenlik değerlendirmesi

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Antalya'nın Huzuru" güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısında il genelindeki Ağustos ayı verileri paylaşıldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez katıldı.

asayiş verileri:

Vali Şahin, Ağustos ayında il genelinde toplam 12 bin asayiş olayının meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 99,9unun aydınlatıldığını bildirdi. Olayların dağılımı şu şekilde: 4 bin 100 olay kişilere karşı, 1 bin 404 olay malvarlığına karşı, 118 olay millete ve devlete karşı ve 1 bin 778 olay topluma karşı işlendi. Ayrıca 4 bin 600 olay takibi gereken suçlar kapsamında kayda geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 4 bin 237 şahıs yakalandı ve bunlardan 754'ü tutuklandı.

uygulama ve ele geçen materyaller:

İl genelinde 2 bin 1’i şok uygulama olmak üzere toplam 2 bin 847 uygulama yapıldı. Bu kapsamda 1 milyon 475 bin 53 şahıs ve 1 milyon 512 bin 730 araç sorgulandı. Uygulamalarda ele geçirilenler arasında 88 tabanca, 30 kurusıkı tabanca, 72 av tüfeği, 21 kesici alet, 4 bin 909 fişek ve 88 av tüfeği fişeği yer aldı. Ayrıca 13 çalıntı oto, 23 çalıntı motosiklet ve 9 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi; 165 bin TL değerinde döviz, 507 bin 770 TL nakit para ve 1 milyon 923 bin 623 TL değerinde ziynet eşyasına el konuldu.

kaçakçılık ve organize suçlar:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 169 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 301 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 113 şahıs tutuklandı, 32 şahıs adli kontrol, 9 şahıs gözaltı ve 147 şahıs serbest bırakıldı. Organize suçlar kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan 14 şüpheliye işlem yapıldı, bunlardan 10 kişi tutuklandı. Mali suçlar (rüşvet) kapsamında 3 şüpheli işlem gördü; 1 tutuklu, 2 serbest bırakıldı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama iddiasıyla 28 şüpheliye işlem yapılarak 17 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 4 tabanca, 95 fişek, 29 bin 175 paket kaçak sigara, 247 bin 980 adet kaçak makaron, 129 bin 540 dolu makaron, 2 bin 216 adet kaçak elektronik sigara, 1 bin 92 kilogram kaçak tütün, 481 kilogram nargile tütünü, 1 bin 400 ısıtılmış tütün, 45 bin 945 litre kaçak alkol ve 5 bin 706 şişe kaçak alkol ile çok sayıda diğer kaçak eşya yer aldı. Ayrıca 10 milyon TL değerinde suçtan kaynaklanan mal varlığı ele geçirildi.

narkotik mücadele:

Narkotik suçlarla mücadelede 1 bin 81 operasyon yapıldı; bu operasyonlarda 1 bin 228 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 124 şahıs tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında 259 kilo 175 gram esrar, 20 kilo 440 gram skunk, 9 kilo 768 gram metamfetamin, 3 kilo 947 gram eroin ve çeşitli sentetik maddeler yer aldı. Ayrıca 793 gram kokain, 53 bin 83 adet sentetik ecza, 1 bin 617 adet (1 milyon 425 bin 509 kullanımlık) A4 bonzai ve 619 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. NARVAS projesi kapsamında gelen 356 ihbara istinaden 1 bin 46 uygulama yapıldı.

göç ve sınır işlemleri:

Göçmen kaçakçılığına yönelik 10 operasyonda 14 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı; bazı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. İnsan ticareti ile mücadelede icra edilen bir operasyonda 1 şüpheli tutuklanmış ve 5 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı. Mobil Göç Noktalarında 2 bin 646, merkez ve dış ilçe birimlerince 8 bin 292 olmak üzere toplam 10 bin 938 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Antalya genelinde kayıtlı oturma ve çalışma izni bulunan şahıs sayısı 149 bin 935 olarak açıklandı.

trafik, siber ve deniz denetimleri:

Trafik denetimlerinde 412 bin 976 sürücü kontrol edildi; 96 bin 506 idari para cezası uygulandı ve 2 bin 968 araç trafikten men edildi. Korsan taşımacılık kapsamında 37 şahsa işlem yapılırken, engelli park yerlerini izinsiz kullanan 1 bin 837 araca ve 3 E-Scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde 2 bin 510 trafik kazasında 12 vatandaş hayatını kaybetti, 2 bin 75 vatandaş yaralandı. Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 735 bin 395 olarak kaydedildi.

Siber suçlarla mücadelede yürütülen 11 operasyonda 25 şüpheli yakalandı; bunlardan 3 kişi tutuklandı. Sahil Güvenlik unsurlarınca 2 bin 521 saat seyir icra edildi, 1 bin 217 deniz aracı kontrol edildi ve 351'ine yasal işlem uygulandı. Aranan şahıs sorgulamalarında 7 bin 522 şahıs sorgulandı, 7 arama kurtarma olayında 14 kişi sağ olarak kurtarıldı ve 5 tıbbi tahliye olayında 6 kişi tahliye edildi. Düzensiz göçle mücadelede 61 göçmen sağ yakalandı. Çevre kanunu ve su ürünleri kanununa muhalefetten toplamda 960 bin 302 TL ve 161 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.

valinin tramvay açıklaması:

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Şahin, nostaljik tramvaylarla ilgili olarak şunları söyledi: "Nostalji tramvayıyla ilgili biliyorsunuz, tramvaylar artık ekonomik ömürlerini tamamladı. Geçenlerde de çok ciddi bir elektrik çarpması hadisesi yaşandı. Tramvaylar yolcuların can güvenliğini tehdit eder hâle gelmişti. Dolayısıyla bu tramvayların yenilenmesi şart. Görünümü nostaljik olabilir ancak kendisinin modern ve güvenlik standartlarına uygun olması lazım. Büyükşehir Belediyesinin bununla ilgili bir alım yapma niyeti olduğunu duydum ama detaylarını bilmiyorum."

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, AĞUSTOS AYINDA İL GENELİNDE TOPLAM 12 BİN ASAYİŞ OLAYININ MEYDANA GELDİĞİNİ VE OLAYLARIN YÜZDE 99,9’UNUN AYDINLATILDIĞINI BELİRTTİ.