Aydın merkezli yasa dışı bahis ağına operasyon: hesaplarda 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 lira tespit edildi

Aydın merkezli yasa dışı bahis organizasyonuna operasyon

Aydın merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna ilişkin kapsamlı bir çalışma sonucu operasyon düzenlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen müdahalede hedeflenen şebeke çökertilmeye çalışıldı.

Soruşturmayı yürüten birim, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriydi. Yapılan tespitler ve teknik takip sonucunda örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon planlandı ve uygulandı.

Operasyonun kapsamı:

Operasyon, Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak icra edildi. Aramalar ve baskınlar sonucunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen gelirin aklanmasını önlemek amacıyla, şüpheli şahıslar ve bağlı şirketlere ait mal varlığı değerlerine tedbiren el konuldu.

Emniyet yetkilileri, arama ve el koyma işlemleri sırasında çok sayıda dijital materyal ve belgenin ele geçirildiğini; bunların incelenmek üzere kriminal laboratuvara sevk edildiğini açıkladı.

Mali bulgular ve incelenen deliller:

Yapılan mali incelemelerde, organizasyon bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüphelinin kullandığı banka ve finans hesaplarında toplam 11.038.572.927 lira tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler üzerinden aktardıkları ve hesap hareketleriyle örgüt finansmanına destek sağladıkları değerlendiriliyor.

Operasyonda ele geçirilen dijital veriler, hesap hareketleri ve şirket belgeleri soruşturmanın merkezinde bulunuyor. Haklarında işlem başlatılan şüpheliler arasında 3 kişinin halen cezaevinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gözaltı ve hukuki işlemlerin olabileceğini; mali delillerin çözümlenmesiyle birlikte suç organizasyonunun finansal ağının daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasının beklendiğini bildirdi.

OPERASYONDAN VE EVDE YAPILAN ARAMALAR