Olayın gelişimi:
Antalya’da Rus havayolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı ve güvenlik ekipleri harekete geçti.
Tahliye ve arama çalışmaları:
Uçağın Antalya havalimanına inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilerek detaylı aramalar gerçekleştirildi.
Yapılan aramalar sonucunda uçakta herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı; ihbarın asılsız olduğu bildirildi.
Değerlendirme:
Süreç, havalimanı ve güvenlik birimlerinin acil durum protokollerini işletip yolcu güvenliğini önceliklendirdiğini gösterdi.
ANTALYA'DA RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ UÇAĞI İÇİN YAPILAN BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI
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