Olayın gelişimi:

Antalya’da Rus havayolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı ve güvenlik ekipleri harekete geçti.

Tahliye ve arama çalışmaları:

Uçağın Antalya havalimanına inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilerek detaylı aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda uçakta herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı; ihbarın asılsız olduğu bildirildi.

Değerlendirme:

Süreç, havalimanı ve güvenlik birimlerinin acil durum protokollerini işletip yolcu güvenliğini önceliklendirdiğini gösterdi.

ANTALYA'DA RUS HAVAYOLU ŞİRKETİ UÇAĞI İÇİN YAPILAN BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI