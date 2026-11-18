Olayın gelişimi

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen saldırıda, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü Ferhat Yamen aracının yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Yamen, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Soruşturma ve deliller:

Olayın ardından bölge güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirerek saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. İlk iddialarda, Yamen ile saldırgan arasında bir dükkanın satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Cenaze işlemleri ve defin:

Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin 19 Kasım Perşembe günü Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Eyüpsultan’daki kanlı saldırıda hayatını kaybedenin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı