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Gençlik meclisinde yeni lider: BAYSİD'li Arda Akbaba başkanlığa seçildi

BAYSİD, Karesi Kent Konseyi'nde temsil gücünü artırdı; Arda Akbaba Gençlik Meclisi Başkanı olurken Kübra Barbaros ve Burak Çelik de yönetime seçildi

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 20:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençlik meclisinde yeni lider: BAYSİD'li Arda Akbaba başkanlığa seçildi

Karesi Kent Konseyi'nde temsil gücü genişliyor:

Balıkesir Yerel Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BAYSİD), Karesi Kent Konseyi içinde temsil ağını güçlendirerek daha etkin bir rol üstlendi. Yapılan seçimlerde derneği temsilen yarışan isimlerden Arda Akbaba Gençlik Meclisi Başkanlığına seçildi; bu sonuç BAYSİD'in yalnızca temsil edilmekle kalmayıp, gençlik yapılanmasının yönetiminde de sorumluluk aldığını gösteriyor.

Seçim süreci ve sonuçlar:

Altı adayın katıldığı Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı seçimlerinde, BAYSİD adayı Arda Akbaba sandıktan birinci çıktı. Akbaba'nın başkanlığa gelmesi, gençlik politikalarının şekillenmesinde BAYSİD'in aktif rol alacağı anlamına geliyor ve kent düzeyinde gençlerin karar alma süreçlerine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAYSİD'in kent konseyindeki temsil tablosu:

Daha önce gerçekleştirilen 1. Seçimli Genel Kurul'da BAYSİD'i temsilen Burak Çelik, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmişti. Kadın Meclisi seçimlerinde ise BAYSİD temsilcisi Av. Kübra Barbaros Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeliğine seçilerek derneğin kent yaşamında kadınların karar alma süreçlerine katılımını destekleme hedefini güçlendirdi. BAYSİD’in Karesi Kent Konseyi’ndeki temsil tablosu şöyle oluştu: Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu: Burak Çelik, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu: Av. Kübra Barbaros ve Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı: Arda Akbaba.

Bu atamalar, BAYSİD'in kent politikalarına katılımını artırırken, hem kadın hem de gençlik meclislerinde aktif bir temsil mekanizması oluşturmaya yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor.

ARDA AKBABA

ARDA AKBABA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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