Esin Güral Argat, Kütahya'da Meksika ile üretim köprüsü kuracak

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılışı yapılan Meksika Kütahya Fahri Konsolosluğu törenine Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Daz de Len, Meksika İstanbul Başkonsolosu Fierro Garza, Şili Büyükelçisi Arcos Castro, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Alam Lora ve Guatemala Büyükelçisi Recinos ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Yeni Yol Grubu Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci katıldı. Siyasi parti il başkanları, diplomatik misyon mensupları, kentin iş insanları ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Tören, Meksika Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış programında Meksika mutfağından örnekler ikram edildi ve Meksika şarkılarının seslendirildiği bir konser gerçekleştirildi.

Argat'ın bağları ve göreve bakışı:

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat açılışta, fahri konsolosluğun iki ülke arasında somut bir köprü işlevi göreceğini vurguladı. Argat, Meksika’yı ziyaretleri ve yatırım amaçlı temasları nedeniyle ülkeyi yakından tanıdığını belirterek “Meksika benim için uzak bir ülke değil” dedi ve Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Meksiko City ve Querétaro gibi eyaletlerdeki organize sanayi bölgelerini, kalkınma sekreterliklerini ve ekonomi yetkililerini ziyaret ettiğini anlattı.

Argat, Meksika topraklarında iş yapmanın pratik boyutlarını bizzat gördüğünü ve bu deneyimlerin, iki ülke arasında daha fazla iş birliği için temel oluşturduğunu söyledi. Sözlerinin bir bölümünde üreticilerin yakınlığından, makinelerin, fırınların ve fabrika sahalarının ortak dilinden bahsetti ve Türkiye ile Meksika’nın rekabetten çok birbirini tamamlayan üretici toplumlar olduğunu ifade etti.

Bölgesel etki ve hedeflenen iş birlikleri:

Fahri konsolosluğun sadece Kütahya’ya değil, çevre illere de hizmet edeceğine dikkat çeken Argat, merkezin Bursa, Eskişehir ve Afyonkarahisar gibi sanayi merkezlerini de kapsayacağını söyledi. Argat, merkezin bölgesel bir bağlantı noktası olacağını belirterek bu yapının tek taraflı bir nezaket göstergesi değil, çift yönlü bir köprü olarak tasarlandığını vurguladı.

Argat ayrıca, görevinin Türk yatırımlarını Meksika’ya, Meksika’nın fırsatlarını Anadolu’ya taşımak olduğunu belirtti. Ticaret, üretim ve turizm alanlarında yeni iş birlikleri oluşturmayı, gençlerin karşılıklı girişimlerde bulunmasını teşvik etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Konuşmasında bölgedeki Meksika vatandaşlarına da seslenen Argat, “Bugünden itibaren burada size açık bir kapı var” ifadelerini kullandı ve fahri konsolosluğun hem yatırımcılara hem de öğrenciler ve yöneticiler arasında çift yönlü ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Tören sonrası konsolosluğun faaliyet alanlarının planlanmasına ve ilk dönem çalışmaları için iş dünyası temsilcileriyle temaslara başlanacağı bildirildi. Açılış, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların yerelde nasıl somutlaşabileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

MEKSİKA BÜYÜKELÇİSİ FRANCİSCO JAVİER DAZ DE LEN (SOLDAN 3'ÜNCÜ)KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT (SOLDAN 4'ÜNCÜ) BE BERABERİNDEKİLER