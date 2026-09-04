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Görev yaptığı ilçede anıları tazeleyen Mustafa Çiftçi esnafla buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1998'de kaymakam vekili olduğu Yenipazar'ı ziyaret ederek kaymakamlık, belediye ve esnafla bir araya geldi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:59

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Görev yaptığı ilçede anıları tazeleyen Mustafa Çiftçi esnafla buluştu

ziyaretin kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı kapsamında 1998 yılında yaklaşık 6 ay kaymakam vekili olarak görev yaptığı Yenipazar ilçesini ziyaret etti. Ziyaret, bakanın göreve başladığı yıllara dair anıları tazelemesine ve ilçe yönetimiyle yakın temas kurmasına olanak sağladı.

kurum ziyaretleri:

Çiftçi, ilk olarak Yenipazar Kaymakamlığı ve Yenipazar Belediye Başkanlığına giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmelerde ilçe yönetiminin öncelikleri ve sürmekte olan işler ele alındı.

saha ve esnaf buluşmaları:

Program kapsamında ilçe esnafını ziyaret eden Bakan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi ve yerel gündemi yerinde değerlendirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Çiftçi, Bilecik programını tamamlayarak kentten ayrıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BİLECİK PROGRAMI KAPSAMINDA 1998 YILINDA KAYMAKAM VEKİLİ OLARAK...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BİLECİK PROGRAMI KAPSAMINDA 1998 YILINDA KAYMAKAM VEKİLİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI YENİPAZAR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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