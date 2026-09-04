Görev yaptığı ilçede anıları tazeleyen Mustafa Çiftçi esnafla buluştu

ziyaretin kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik programı kapsamında 1998 yılında yaklaşık 6 ay kaymakam vekili olarak görev yaptığı Yenipazar ilçesini ziyaret etti. Ziyaret, bakanın göreve başladığı yıllara dair anıları tazelemesine ve ilçe yönetimiyle yakın temas kurmasına olanak sağladı.

kurum ziyaretleri:

Çiftçi, ilk olarak Yenipazar Kaymakamlığı ve Yenipazar Belediye Başkanlığına giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmelerde ilçe yönetiminin öncelikleri ve sürmekte olan işler ele alındı.

saha ve esnaf buluşmaları:

Program kapsamında ilçe esnafını ziyaret eden Bakan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi ve yerel gündemi yerinde değerlendirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Çiftçi, Bilecik programını tamamlayarak kentten ayrıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BİLECİK PROGRAMI KAPSAMINDA 1998 YILINDA KAYMAKAM VEKİLİ OLARAK GÖREV YAPTIĞI YENİPAZAR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ.