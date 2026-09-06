Antalya'da mutfakta çıkan yangın dairede hasara yol açtı: üç kişi dumandan etkilendi

Antalya'da mutfakta çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede saat 09.15 sıralarında mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede mutfak bölümünü etkileyen yangından yoğun duman yükseldi.

Olayın gelişimi:

Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk belirlemelere göre alevlerin mutfak bölümünde başladığı; yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi. Daireden yoğun duman çıktığı için komşular ve olay yerindekiler dikkat çekti.

Ekiplerin müdahalesi:

Yangının çıktığı sırada evde bulunan 3 kişi, dumanın artması üzerine kendi imkanlarıyla daireyi terk etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişilere olay yerinde müdahale etti; muayene ve müdahaleler ambulansta gerçekleştirildi. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara yol açtı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler dairede inceleme yaparken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA’NIN 5 KATLI BİNANIN 4’ÜNCÜ KATINDA EVİN MUTFAK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ