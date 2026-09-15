Bankacılık kanalları hedef alındı: Bitlis merkezli bahis soruşturmasında 9 tutuklama

Bitlis merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para nakline aracılık eden hesaplara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışma, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonuyla sürdürdüğü incelemeler sonucu hayata geçirildi.

Operasyonun kapsamı:

Emniyet birimleri, Bitlis merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı aramalar düzenledi. Soruşturmada banka hesapları üzerinden para akışına aracılık ettikleri belirlenen toplam 13 şüpheli hedef alındı. Ekiplerin çalışmaları sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltı, sevk ve tutuklama süreci:

Operasyonda yakalanan şahıslardan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve hakkında tutuklama kararı verildi; bu kişiler cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bitlis Valiliğinin açıklamasında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yasa dışı bahis, suç örgütleri ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yetkililer, soruşturmanın ayrıntılarının adli süreçlere bağlı olarak paylaşılacağını belirtti.

BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE, YASADIŞI BAHİS FAALİYETLERİNDE PARA NAKLİNE ARACILIK EDEN BANKA HESAPLARIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.