Bursa'da otoyolda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'nın Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu yakınlarında meydana gelen kazada, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. S.D. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

soruşturma başlatıldı:

Hastanede tedavi altına alınan S.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ