Antalya'da uğurlama töreni:

Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, memleketi Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında yakınları, meslektaşları ve yetkililer hazır bulundu.

Kaza ve veda süreci:

Kaza, Eskişehir'de gerçekleşti ve Çöl'ün şehit düşmesiyle sonuçlandı. Naaşının Antalya'ya getirilmesi ve uğurlama töreni sırasında resmi işlemler tamamlandı; şehide yönelik taziye ve saygı gösterileri sürüyor.

Şehit Hava Pilot Albay Çöl son yolcuğuna uğurlandı