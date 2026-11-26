Antalya'da uğurlama töreni:
Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, memleketi Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında yakınları, meslektaşları ve yetkililer hazır bulundu.
Kaza ve veda süreci:
Kaza, Eskişehir'de gerçekleşti ve Çöl'ün şehit düşmesiyle sonuçlandı. Naaşının Antalya'ya getirilmesi ve uğurlama töreni sırasında resmi işlemler tamamlandı; şehide yönelik taziye ve saygı gösterileri sürüyor.
Şehit Hava Pilot Albay Çöl son yolcuğuna uğurlandı
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