Antalya'da yan şeritteki manevra kazaya dönüştü

kazanın meydana gelişi:

Kaza, saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi D400 kara yolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre 35 BKE 951 plakalı motosikletin sürücüsü Bilge K.E., plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari aracın kendisini sıkıştırması nedeniyle şerit değiştirip yan şeride geçmek istedi.

Bu sırada sağ şeritte ilerleyen 35 AKH 364 plakalı motosikleti kullanan Rasim M. ile çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet ve sürücüler savrularak yolda sürüklenmeye başladı.

kazanın sonuçları ve müdahale:

Çarpışmanın şiddetiyle 35 AKH 364 plakalı motosikletin arka tekeri yerinden çıktı; 35 BKE 951 plakalı motosikletin sürücüsü Bilge K.E. ise yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonucunda, vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Rasim M. ile Bilge K.E. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; iki motosiklet de çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma ve incelemeler polis tarafından sürdürülüyor.

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