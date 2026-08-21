antalyanın yağmur suyu altyapısına 7 yılda kapsamlı yatırım

ASAT'ın 2019-2026 dönemindeki yatırımları

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), kent genelinde yağış kaynaklı su baskınlarını azaltmak amacıyla 2019-2026 yılları arasında kapsamlı altyapı çalışmaları yürüttü. Yapılan projelerle yağmur sularının düzenli, hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında ASAT, yeni drenaj hatları inşa ederken mevcut hatların bakımını da düzenli olarak yapıyor. Bu çalışmaların ana hedefi, yağışlı havalarda su birikintileri ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları azaltmak ve vatandaşların günlük yaşamını korumak.

yatırım ve fiziki büyüklükler:

ASAT tarafından 2019-2026 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarı 787 milyon 270 bin 59 TL olarak kaydedildi. Bu kaynakla kent genelinde 62 bin 821 metre yeni yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu rakamlar, özellikle yoğun yağış alan bölgelerde altyapının dayanıklılığını artırmayı amaçlayan planlı bir dönemin somut göstergesi niteliğinde.

bakım, temizlik ve teknoloji kullanımı:

Yalnızca yeni hat yapımına odaklanılmadı; ASAT ekipleri mevcut hatların sağlıklı çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Robot kamera sistemleri ile hatların iç yapısı denetleniyor, kombine kanal temizleme araçlarıyla zaman içinde oluşan birikinti ve tıkanıklıklar temizleniyor. Bu sayede yağış anında suyun kesintisiz olarak tahliye edilmesi sağlanıyor.

Gerçekleştirilen projeler ve yürütülen bakım programları, yağış sonrası yaşanabilecek su baskınlarına karşı kentin müdahale kapasitesini artırıyor. ASAT yetkilileri, altyapı yatırımlarının hem kısa vadeli müdahaleleri kolaylaştırdığını hem de uzun vadede şehir yönetiminin risklerini azalttığını belirtiyor.

Sonuç olarak, 2019-2026 dönemine yayılan yatırımlar ve düzenli bakım çalışmaları, Antalya'nın yağmur suyu yönetiminde daha dirençli bir yapıya kavuşmasına katkı sağladı. Kent genelinde hayata geçirilen hatlar ve gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, yağışlı havalarda su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE YAĞIŞLAR SONRASINDA YAŞANAN SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR.