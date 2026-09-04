Umke tatbikatı: kirazlı göleti'nde müdahale kapasitesi sınandı

Yozgat'ta kapsamlı eğitim kampı:

Yozgat'ta bölgedeki afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim ve tatbikat kampı, uzun aradan sonra yeniden bölge ekiplerini bir araya getirdi. İlde en son 2015 yılında gerçekleştirilen kampın ardından bu uygulama, 28. Bölge illerinden Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Kamp çalışmasına toplam 62 personel dahil oldu ve hem teorik hem de pratik eğitimlerle kurumlar arası koordinasyon ve sahadaki müdahale hızının yükseltilmesi hedeflendi.

Senaryo ve uygulama:

Kamp kapsamında, Kirazlı Göleti Mesire Alanı üzerinde kurgulanan senaryoya göre barajın patlaması sonucu oluşan sel simüle edildi. Tatbikatta sel sularına kapılan ve yaralanan vatandaşların kurtarılması, ilk triaj uygulamaları, acil müdahale alanına sevk ve hastaneye nakil süreçleri adım adım işletildi. Uygulamalar sırasında yaralı rollerini üstlenen kişiler ve yakınlarının tepkileri gerçekçi şekilde canlandırıldı; bu durum ekiplerin iletişim ve psikososyal müdahale becerilerinin de sınanmasına fırsat verdi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tatbikat sonrası şunları söyledi: "Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat UMKE ekiplerimiz Yozgat Kirazlı Göleti üzerinde bir baraj patlama senaryosu ile birlikte yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiler. Gerçekten aslına uygun yaralı olarak yer alan arkadaşlarımız hem de kurtarmada yer alan arkadaşlarımız hakikaten iyi organize olmuş bir tatbikatı icra ettiler. Kaza anlarında veyahut olağanüstü afetlerde UMKE Teşkilatımız Sağlık Bakanlığı’mızın gözbebeği. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı kolaylıklar dilerken ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum"

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ise uygulamanın ayrıntılarını şu sözlerle aktardı: "Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat ekiplerimizden toplam 62 UMKE ekibimizin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada senaryo gereği baraj patlaması sonrasında sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan yaralananların ilk anda triajlarının yapılması sonra acil müdahale alanına taşınması ve sonrasında da hastaneye nakillerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor"

Tatbikat, ekiplerin lojistik, tıbbi müdahale ve kurumlar arası koordinasyon yeteneklerini test etmesi bakımından değerlendirildi ve benzer uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önemi vurgulandı.

UMKE tatbikatında yaşananlar gerçeği aratmadı