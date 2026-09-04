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Hastane yöneticilerinden başkana geçmiş olsun ziyareti

Op. Dr. Evrim Balbaloğlu ve Serkan Arkaz, CHP meclis üyesi eşliğinde Başkan Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hastane yöneticilerinden başkana geçmiş olsun ziyareti

ziyaretin detayları:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçedeki Özel Anadolu Hastanesi Genel Müdürü ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu tarafından ziyaret edildi.

geçmiş olsun dilekleri ve teşekkür:

Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi sıfatını da taşıyan Balbaloğlu, ziyaret sırasında Başkan Posbıyık’a geçmiş olsun dileklerini sundu. Posbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

görüş alışverişi ve çiçek takdimi:

Balbaloğlu, ziyarette Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Arkaz ile birlikte bulundu ve Posbıyık’a çiçek takdim etti. Toplantıda ilçe ve bölgeye yönelik çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunuldu.

ANADOLU HASTANESİ ZİYARET

ANADOLU HASTANESİ ZİYARET

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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