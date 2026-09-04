kayseri'de pastırma turşusu: yerel lezzet farklı formda sunuldu

kayseri'de pastırma turşusu denemesi:

Kayseri’de yıllardır çeşitli ürünlerden turşu yapan turşucu Şerafettin Kaya, kentle özdeşleşen pastırmayı turşu ile buluşturarak Türkiye’de bir ilk uygulamaya imza attı. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan pastırmanın çemenleri temizlendikten sonra özel turşu suyunda bekletilerek farklı bir lezzete dönüştürüldü.

ilk tepkiler ve akademik tadım:

Kaya, pastırma turşusu fikrinin müşterilerden gelen geri bildirimler sonucu ortaya çıktığını söyledi: "Kayseri’de olmamız hasebiyle en son geldiğimiz noktada çeşitli turşuları yaptık. Yalnız eksiğimiz pastırmaydı. Bunu birçok müşterimiz bize söyledi. Biz de denedik, tadına baktık, lezzetine baktırdık. Güzel bir etkileşim aldı." Ürünü üniversitedeki gastronomi öğrencilerine de tattırdıklarını ve öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğunu aktardı: "Üniversitenin programına tanıttık. Gastronomi öğrencilerinin elinden zor aldık. Herkes yedi, geri dönüşü gerçekten güzel oldu."

hazırlık yöntemi ve fiyatlandırma:

Kaya, pastırma turşusunu hazırlarken daha önce kullandıkları yöntemlerden farklı bir uygulama izlemediklerini belirtti: "Yapmış olduğumuz çeşitli turşulardan farklı bir yöntem izlemedik. Yine balık ve yumurtada kullanmış olduğumuz turşu suyuyla pastırmayı buluşturduk." Pastırmanın çemenleri alındıktan sonra tuzlu bölümünün kullanılmasıyla lezzetli bir turşu elde ettiklerini ifade etti. Hazırlanan ürünün dilimi 100 TL olarak satışa sunuluyor.

Kayseri’de yılların turşuculuk deneyimiyle ortaya çıkan bu uygulama, yerel pastırma kültürünü farklı bir formda tatmak isteyenler için yeni bir seçenek oluşturuyor.

KAYSERİ'DE YILLARDIR FARKLI ÜRÜNLERDEN TURŞU YAPAN TURŞUCU ŞERAFETTİN KAYA, MÜŞTERİLERİNDEN GELEN TALEPLER ÜZERİNE TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATARAK PASTIRMANIN TURŞUSUNU YAPTI.