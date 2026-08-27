Antik Side’de 390 metrelik kent aksı gün yüzüne çıktı: Herakles kabartmaları öne çıkıyor

Side kazılarının ana bulguları:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından duyurulan çalışmalarda, Antalya Side Antik Kenti’ndeki yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi kazılarının tamamlandığı açıklandı. Yapılan çalışmalar, kentin Roma Döneminden Geç Antik Çağa uzanan mimari dönüşümünü aynı koridor üzerinde izleme imkanı sunuyor.

Kazı alanı ve mimari izler:

Caddenin kuzey kesiminde, MS. 2. yüzyıla tarihlenen doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ve bunun gerisinde çok sayıda mekan tespit edildi. Gymnasium’un kuzeybatı köşesi ile Doğu Kapısı arasındaki bu aks üzerinde günümüze ulaşan söve ve eşik taşları, caddenin Roma Dönemi’ndeki mimari düzenine ilişkin doğrudan izler veriyor. Stoa hattı üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş belirlendi.

Herakles kabartmaları ve kullanım geçmişi:

Öne çıkan bulgulardan biri, Herakles Kapısı’nı süsleyen kabartmalar oldu. Kapıdaki panolarda Herakles’in On İki İşi ile birlikte Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirleri yer alıyor. Bu kabartmaların büyük bir bölümünün MS. 3. yüzyılın başlarına tarihlendiği ve Geç Antik Çağ’da kapı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı tespit edildi.

MS. 5. yüzyılda kent dokusunun yeniden şekillenmesi:

Kazılar, b Caddesi’nin MS. 5. yüzyılda özellikle Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte önemli ölçüde dönüştüğünü gösteriyor. Kuzeydeki geniş alanın piskoposluk yapısının parçası haline gelmesiyle stoa üzerindeki bazı girişler kapatıldı; bunun yerine kuzey stoa üzerinde yeni anıtsal girişler oluşturuldu. Bu düzenlemeler b Caddesi’ni, Doğu Kapısı’ndan kente ulaşanları karşılayan gösterişli bir kent aksına dönüştürdü.

Koruma ve gelecek planları:

Çalışmalar, Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Side’nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmayı, korumayı ve gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediğini vurguluyor. Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında şunları belirtti: "Side’de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi’nde tamamladığımız kazılar, Side’nin Roma’dan Geç Antik Çağ’a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu."

Kazı raporlarında dile getirilen bulgular; stoa, anıtsal kapılar ve farklı dönemlere ait mimari düzenlemelerin aynı güzergah üzerinde korunması sayesinde Side’nin uzun süreli kentsel evriminin ayrıntılı biçimde izlenmesine imkan tanıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kazı heyetine teşekkür edildiği açıklandı.

Bakan Ersoy Herakles Kapısı'ndaki yeni bulguları paylaştı: Side'de 390 metrelik anıtsal antik cadde gün yüzüne çıktı