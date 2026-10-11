Antik Side'de ritim ve renk: 10. uluslararası halk dansları festivalinin açılışı

Festival antik Side'de başladı:

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Halk Dansları Festivali ilk gün programıyla antik Side'de izleyicilerle buluştu. Etkinlik, tarihi meydan ve tapınak çevresinde oluşturduğu atmosferle dikkat çekti ve kent merkezinde yoğun ilgi gördü.

Kortej yürüyüşü ve resmi konuklar:

Festival, farklı ülkelerden gelen ekiplerin antik Side sokaklarında gerçekleştirdiği renkli kortej yürüyüşüyle start aldı. Ellerinde kendi bayraklarını taşıyan dans toplulukları; Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, belediye meclis üyeleri, oda temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu protokol eşliğinde Side Apollon Tapınağı'na kadar yürüdü.

Sahne gösterileri ve yerel katkı:

Side Apollon Tapınağı'nın büyüleyici manzarasında düzenlenen gösterilerde, uluslararası dans ekipleri geleneksel müzik ve kostümlerini sergiledi. İzleyiciler farklı kültürlerin ritimlerini ve dans tekniklerini yakından takip ederken, festival kapsamında sahne alan Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de yerel halk oyunlarını sunarak programa yerel bir dokunuş kattı.

Festivale katılan toplulukların performansları, tarihi mekânın sunduğu görsellikle birleşerek izleyicilerden büyük beğeni topladı. Organizasyon, kültürlerarası etkileşime ve yerel sanatın tanıtımına katkı sağlamayı amaçlarken, etkinlik takvimi boyunca benzer gösteri ve etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.

MANAVGAT'TA 10. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI