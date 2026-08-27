Ümit Öztürk sahada: Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK 3. hafta randevusu

maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği, cuma günü saat 21.30’da Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Lig takvimi çerçevesinde yapılan atamada maçın hakemi duyuruldu.

hakem atamaları:

Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak. Ümit Öztürk’ün yardımcı hakemleri Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz olarak belirlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş.

Atama, lig organizasyonunun resmi programına göre gerçekleştirildi ve takım yetkilileri ile taraftarlar karşılaşmanın hakem kadrosunu bu şekilde öğrenecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK OLDU.